Главную новогоднюю елку России нашли у деревни Знаменка в Можайском округе

Главной новогодней елкой России определили дерево, растущее у деревни Знаменка в Можайском городском округе Московской области. В конкурсе участвовали более 25 претенденток со всего региона, сообщает пресс-служба управления делами президента РФ.

«По традиции управление делами президента РФ совместно с правительством Московской области и комитетом лесного хозяйства Московской области начало поиски хвойной красавицы еще летом», — говорится в сообщении.

Комиссия преодолела расстояние более 3 тыс. км для поисков победительницы конкурса. Наивысшую оценку специалистов получила ель, которая растет рядом с деревней Знаменка в Можайском округе. Победительница обладает следующими характеристиками: высота — 30 м, возраст — 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м. У новогодней красавицы насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма.

Отбор проводится по «кремлевским критериям»: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, расстояние между нижними ветвями и отсутствие повреждений. Также дерево должно быть удобным для спиливания и транспортировки в центр Москвы.

Можайский округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки России. Более 10 лет назад специалисты Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» обнаружили будущую «победительницу» и тщательно следили за ней, чтобы она могла украсить Соборную площадь Московского Кремля.

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