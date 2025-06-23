Просился на СВО: узбекского «Моргенштерна*» поймали с мефедроном в Подмосковье

Музыкант Федя Родной, более известный как узбекский двойник российского рэпера-иноагента Моргенштерна*, получил 8 лет колонии по статье о наркотиках. Ранее его задержали в лесу рядом с Химками с 94 граммами мефедрона, утверждает Baza .

Узбекский артист FEDYASHTERN получил популярность в качестве двойника скандального рэпера Алишера Моргенштерна*. В 2022 году Родной называл себя «лучшим» и хвастался, что «смог забраться на вершину, о которой мечтают все представители узбекского шоу-бизнеса».

Однако его популярность пошла на спад. В 2024 году Федя работал на автомойке и решил стал наркозакладчиком. По данным журналистов, FEDYASHTERN также был зависим от медефрона.

Вскоре двойника Моргенштерна* задержали в Московской области. Во время поимки в его рюкзаке нашли 39 свертков с мефедроном почти на сотню граммов. В ходе расследования фигурант сотрудничал со следствием.

С учетом всех обстоятельств обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По информации Baza, FEDYASHTERN хотел отправиться на СВО, но ему отказали.

*Признан иноагентом по решению Минюста России