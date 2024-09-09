Просил сигарету у ребенка: пьяный сотрудник Ozon приставал к прохожим в Зеленограде

Сотрудника Ozon арестовали за то, что он приставал к прохожим в Зеленограде

В Зеленограде пьяный сотрудник Ozon приставал к прохожим и просил сигарету у проходящего мимо ребенка, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел в сентябре. Правоохранители в один из вечеров задержали пьяного мужчину, который оказался сотрудником Ozon. В рапорте полицейские написали, что он приставал к гражданам и вел себя агрессивно.

Нарушителя пытались успокоить, но он сопротивлялся. В итоге правоохранители надели на него наручники и отвезли в отдел полиции. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Нарушитель заявил, что к прохожим не приставал, а всего лишь якобы хотел попросить сигарету у проходящего мимо ребенка. Дело направили в суд. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее в доме на Новокосинской улице в Москве гражданин Таджикистана приставал к 12-летней девочке в лифте. Злоумышленника задержали.