«Пропусти бесплатно»: пьяный мужчина приставил пистолет к голове охранника метро

Мужчина признался, что выпил алкоголь. После этого он решил, что может бесплатно пройти в метро, но получил отказ от охранника. Произошедшее вывело его из себя.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина просит пропустить его, а затем достает из сумки аэрозольный пистолет, приставляет его к голове охранника и угрожает, что убьет его. Пострадавший воспринял угрозы серьезно.

Злоумышленника привлекли к ответственности по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Расследование контролирует прокуратура Московского метрополитена.

«Ни один факт совершения противоправных действий в общественном транспорте не останется без должной правовой оценки», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Москве на станции метро «Люблино» лысый мужчина угрожал убийством машинисту поезда из-за того, что вагон, в котором он находился, сильно трясло. Позднее выяснилось, что игрушечный пистолет мужчина купил в подарок для шестилетнего сына однокурсника, но вручить презент не успел.