Пропавшую 15-летнюю школьницу из Гатчины нашли в наркопритоне

15-летняя школьница из Гатчины, которую искали с 3 марта, была обнаружена в местном наркопритоне. Для девушки это уже шестой побег из дома, сообщает 78.ru .

Старшеклассницу нашли нашли пять дней назад. Она находилась в злачном месте в микрорайоне Аэродром.

Школьница пребывала под действием алкоголя и, предположительно, наркотиков. Ее госпитализировали в реанимацию, а через сутки перевели в педиатрическое отделение.

26 марта мать забрала школьницу из больницы. До этого девушка уже совершала побеги из дома. В 2025 году ее поставили на учет в полиции.

