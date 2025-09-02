Пропавший в Сочи гид оказался монтажником, прогуливающим основную работу

Пропавший в горах Сочи 58-летний гид Сергей Мельников оказался не опытным альпинистом, а обычным монтажником. Мужчина искал клиентов в интернете и за небольшую сумму водил их в горы, при этом прогуливая основную работу, сообщает SHOT .

Ранее стало известно, что опытный альпинист Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае. Он проводит уже третью ночь в горах без запасов еды и воды. Сотрудники МЧС России начали поисковую операцию.

Однако позднее выяснилось, что Мельников работает монтажником в Сочи и увлекается фотографией. Мужчина публиковал в интернете объявления, в которых предлагал туристам за 5 тыс. рублей услуги гида по горным маршрутам. При этом сам Сергей не покорил ни одной серьезной вершины и не обладает опытом альпиниста.

Перед походом на хребет Аибга мужчина предупредил коллег, что не придет на работу. Мельников отправился с двумя клиентами на Черничную тропу, где отстал от них и пропал.