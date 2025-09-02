Еще один пропавший альпинист: мужчина третью ночь проводит в горах без запасов

Опытный альпинист Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае. Он проводит уже третью ночь в горах без запасов еды и воды. Спасатели МЧС с кинологическими расчетами вышли на его поиски. Об этом сообщает Mash .

58-летний гид вышел на маршрут с двумя клиентами 29 августа. На следующий вечер группа вынужденно заночевала в горах без спальников. Через день клиенты спустились на Красную Поляну без гида, пояснив, что он устал и не смог продолжить путь.

По предварительной информации, альпинист мог сбиться с маршрута в темное время суток. Сергей Мельников является опытным гидом, в его послужном списке есть восхождение на опасный восьмитысячник Аннапурна I в Гималаях. Поисковая операция продолжается.

Ранее россиянка Наталья Наговицина сломала ногу на спуске с пика Победы в Кыргызстане в середине августа и застряла там. Сначала женщина подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Итальянец Лука Синегилья, который попытался спасти женщину, получил сильное обморожение и скончался от отека мозга. Последняя съемка палатки альпинистки показала, что Наговицина скончалась.