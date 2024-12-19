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Пропавший с радаров грузовой самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Камчатке

Легкомоторный грузовой самолет Ан-2, который ранее перестал выходить на связь, совершил аварийную посадку в 160 км от поселка Усть-Камчатск, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Судно следовало по маршруту Мильково-Оссора. В какой-то момент оно пропало с радаров, а экипаж перестал выходить на связь.

По предварительным данным, на борту было 3 человека. Самолет перевозил коммерческий груз.

К месту его жесткой посадки из Петропавловска-Камчатского отправили наземную группировку спасателей. Они выдвинулись на высокопроходимой технике, взяв необходимое снаряжение. Также к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее спасатели перестали искать с воздуха пропавший Ан-2 из-за непогоды. Вместо этого борт стали разыскивать люди на снегоходах.