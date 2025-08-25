Пропавший российский пловец мог утонуть под мостом Султана Фатиха в Стамбуле

Российский пловец Николай Свечников, который пропал во время межконтинентального заплыва в Стамбуле, мог утонуть под мостом Султана Фатиха. Предположительно, спортсмена унесло течением под одну из набережных, сообщает SHOT.

Свечников преодолел около 1 км, после чего столкнулся с трудностями и перевернулся на спину недалеко от моста Султана Фатиха. Согласно одной из версий турецкой полиции, он мог утонуть в этом месте. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Всего за время заплыва пропали три человека. Двух спортсменов удалось спасти, однако судьба 29-летнего Свечникова остается неизвестной. Россиянин начал гонку спустя 4 минуты после официального старта. В 10:04 стартовали первые участники, а Свечников вышел на дистанцию в 10:08. После этого никакой информации о его результатах не поступало.

Национальный олимпийский комитет Турции утверждает, что заплыв был проведен в строгом соответствии с международными стандартами безопасности. Несмотря на жалобы спортсменов на плохую организацию соревнований, сейчас ведется совместная работа с береговой охраной, а также расследование инцидента.