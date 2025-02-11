«Пропала после получки»: в Москве уборщица получила 10-кратную прибавку к зарплате

Уборщице московской компании «Профипарк» случайно начислили 550 тыс. рублей зарплаты. После десятикратного повышения жалования женщина перестала выходить на связь, сообщает Baza .

В последний день января Марина получила зарплату за месяц. После этого она перестала появляться на работе и не отвечала на звонки. Руководство компании решило проверить начисления, опасаясь, что уборщице могли недоплатить, однако все оказалось наоборот.

Выяснилось, что гендиректор «Профипарка» случайно ввела лишний ноль при начислении зарплаты. Вместо 55 тыс. рублей на счет Марины было зачислено 550 тыс.

Сначала руководство компании надеялось, что сотрудница одумается и вернется, но через неделю стало ясно, что уборщица решила присвоить деньги.

В настоящее время поисками женщины занимаются не только сотрудники компании, но и правоохранительные органы.

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