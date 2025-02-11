Саратовским чиновникам дали надбавки до 400% от оклада

В городе Балаково Саратовской области чиновникам назначили надбавки до 400% от оклада. После этого местная жительница по имени Надежда, которая лечится от рака, устроила одиночный пикет перед местной администрацией, сообщает «ProBalakovo» .

Активистка стояла с плакатом «Балаковцы помогают бойцам СВО, а депутаты — чиновникам Барулина надбавками до 400%?! Ни стыда, ни совести?!». По словам местной жительницы, она лечится от онкоболезни, но «даже ей стыдно лишний раз просить деньги, а чиновникам не стыдно».

Утверждается, что во время акции к женщине также подошла сотрудница отдела по работе со СМИ Юлия Ивлиева, заявившая, что местным чиновникам сделали такие прибавки из-за низких зарплат. После этого она опросила журналиста удалить видео пикета, однако получила отказ.

Местное издание со ссылкой на имеющиеся в своем распоряжении документы и собственные источники утверждало, что балаковским чиновникам ввели надбавки до 400% от оклада. Например, некоторые из госслужащих, по данным СМИ, получат надбавки по 85-200% от зарплаты, другие — 145-300%, а первому замглавы администрации положена надбавка до 200-400% от установленного жалованья.