Пропала без следов: россиянку с биполяркой могли взять в рабство в Таиланде

Пропавшую 30-летнюю россиянку с биполярным расстройством личности, которую ищут более двух недель, могли взять в рабство в Таиланде, сообщает Mash .

Она приехала в Таиланд учиться по студенческой визе и жила в кондо City Phuket. Там ее в последний раз видели с трансгендером*. Как рассказал арендодатель, россиянка резко съехала, оставив свои вещи, разрезанные карты и неоплаченные счета. Как удалось выяснить, после этого москвичка сняла номер в отеле Homa в Пхукете.

Владелец языковой школы рассказал, что россиянку видели за два дня до исчезновения. Она была примерной студенткой и не пропускала занятия, поэтому педагоги сразу забили тревогу. Вскоре они стали получать угрозы, чтобы не вмешивались в поиски пропавшей.

Близкие россиянки не стали обращаться в полицию и не сообщили волонтерам рост девушки (180 см), данная информация могла бы помочь в поисках. Сейчас родным россиянки приходят письма от мошенников с требованиями перевести деньги.

По одной из версий, россиянка бросила все и уехала в путешествие с котом. Также рассматривается вариант того, что девушка попала в рабство скам-центра Мьянмы, который ранее ликвидировали военные. Если ее найдут живой, то у студентки аннулируют учебную визу из-за пропусков занятий, после чего ее ждут бангкокская тюрьма и депортация.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.