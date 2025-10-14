Прокурор указал на связь экс-судьи Момотова с ОПГ «Покровские»

На судебном заседании по делу о коррупции прокурор выдвинул обвинения в адрес экс-судьи Виктора Момотова, заявив о его причастности к деятельности ОПГ «Покровские». Данное заявление прозвучало в Останкинском суде, пишет ТАСС .

Согласно представленным материалам, в 2010 году за оказание содействия в принятии выгодных для ОПГ судебных решений, Момотову и его партнеру, бизнесмену Андрею Марченко, был выделен земельный надел в Ростове-на-Дону.

В ходе следствия удалось установить, что ОПГ «Покровские» осуществляла свою деятельность в Ростовской области и Краснодарском крае, занимаясь незаконным захватом земли и активов в интересах своих участников.

«В показаниях одного из свидетелей содержатся сведения о связях Чернова и Момотова с ОПГ „Покровские“. В 2010 году за помощь в вынесении решений в интересах этой ОПГ Момотову и Марченко был передан земельный участок в Ростове-на-Дону», — сказал прокурор.

Генеральная прокуратура намерена конфисковать имущество Момотова, оцениваемое в сумму не менее 9 млрд рублей. В это имущество входят 95 объектов недвижимости, оформленных на его деловых партнеров, включая Марченко. Следствие выявило, что бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов имел покровительство на уровне Верховного суда через Момотова. В свою очередь, Момотов отрицает какую-либо связь с Черновым, кроме рабочих контактов, и утверждает, что они не виделись уже 5 лет.

Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, а в 2019 году вошел в состав президиума этого органа. В 2016 и 2022 годах он избирался председателем Совета судей РФ. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила заявление Момотова об отставке и прекратила его судейские полномочия.

Также сообщалось, что в деле экс-судьи Момотова фигурирует отель, где детей принуждали к проституции.

