Прокурор просит суд Москвы признать маньяка Миргорода виновным еще в 16 убийствах

Гособвинитель попросил столичный суд признать Владимира Миргорода виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины, а также покушении на убийство и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Маньяк в 2012 году был приговорен судом к пожизненному заключению в колонии за убийство 16 человек. В 2024 году прокурор изучал одно из дел из категории прошлых лет и заподозрил, что Миргород причастен к нему. В результате экспертизы было установлено совпадение генетического профиля с ДНК мужчины.

Миргорода эпатировали из колонии в Москву, там он сознался в убийстве еще 16 человек. Его жертвами стали 15 женщин и один мужчина. Преступления происходили с июня 2000 года по июнь 2004 года в различных районах на севере столицы. Возраст погибших от 15 лет до 48 лет.

Одной из женщин, на которую напал маньяк, удалось выжить. Она опознала Миргорода по фотографии. Маньяк знакомился с жертвами под разными предлогами, а затем нападал на них, насиловал и душил.

Сейчас он содержится под стражей.

Ранее суд отказал битцевскому маньяку в переводе в колонию поближе к столице. Мужчина отбывает наказание за 49 убийств.