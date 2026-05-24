Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в Новой Москве

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств крупного пожара в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

В воскресенье загорелся рынок строительных материалов «Тополек» на улице Адмирала Корнилова. Предварительно, возгорание произошло в одном из павильонов.

Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте ЧП. К тушению пожара привлекли два вертолета.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

