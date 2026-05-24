Пожар произошел на рынке стройматериалов западе столицы

Жители столичного Саларьева в НАО заметили дым, на западе города произошел пожар, сообщает «Осторожно, Москва» .

Загорелся рынок строительных материалов «Тополек» на улице Адмирала Корнилова.

Как отметили в МЧС, на рыночной площадке огонь охватил одноэтажный павильон. Пожарные работают на месте ЧП.

Дым от возгорания поднимается над домами и деревьями и виден в разных частях Новой Москвы.

Ранее в Новосибирске загорелись автомастерские, площадь пожара составила 1,5 тыс. «квадратов».

