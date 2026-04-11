Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с Jaguar и «ГАЗелью» в Москве

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия в столичном районе Ховрино, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, утром в субботу на Северо-Восточной хорде в районе Зеленоградской улице, № 18А «ГАЗель» на скорости влетела в кроссовер Jaguar, который остановился из-за неисправности.

В результате столкновения погибли два человека, которые в момент ДТП находились на проезжей части.

Столичная прокуратура контролирует ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуальных решений.

