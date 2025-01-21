Прокуратура взяла на контроль ДТП с рейсовым автобусом в Орехово-Зуевском округе

Прокуратура устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, авария произошла во вторник утром на дороге «МБК — Анциферово — Давыдово». Водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Куровское — Анциферово», не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и 5 пассажиров. Их с ушибами и переломами госпитализировали в медучреждение.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.