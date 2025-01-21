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Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Орехово-Зуевском округе

Рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в Орехово-Зуевском городском округе. В результате аварии пострадали 5 человек, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

ДТП произошло во вторник днем вблизи поселка Анциферово. На опубликованных кадрах видно, как автобус съехал с проезжей части в кювет и ударился об дерево. В результате аварии у общественного транспорта повреждена крыша.

Свидетели утверждают, что водитель автобуса во время движения занимался лузганием семечек и не проявлял должной осторожности за рулем.

В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров. Пострадавших с ушибами и переломами госпитализировали в местную больницу.