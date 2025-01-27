Прокуратура: в Балашихе посетитель выстрелил в лицо продавщице в магазине Происшествия 27 января 2025 14:13 Фото - © Фотобанк Лори

В одном из магазинов подмосковной Балашихи у мужчины произошел словесный конфликт с продавщицей. В результате посетитель выстрелил женщине в лицо из газового пистолета, после чего покинул место происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел 24 января 2025 года примерно в 22:00. На место происшествия выехали медики и оказали помощь. Полицейские идентифицировали возможного стрелявшего. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»). Расследование контролирует Балашихинская городская прокуратура. Ранее в Петербурге женщина выстрелила в соседа из пневматики из-за собаки. В ответ он распылил в лицо перцовый баллончик.