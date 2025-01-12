В Петербурге женщина выстрелила в соседа из пневматики из-за собаки

Жительница Санкт-Петербурга трижды за вечер поссорилась с соседом и в итоге выстрелила в него из пневматического пистолета, а он в ответ распылил ей в лицо перцовый баллончик, пишет РЕН ТВ .

Конфликт между соседями начался на улице в тот момент, когда мужчина выгуливал свою собаку. В этот момент к нему подошла женщина, в какой-то момент она начала хватать животное за морду. Четвероногому другу такое общение не понравилось, и он укусил горожанку за палец. После этого обиженная женщина ушла домой, но вскоре вернулась.

Во второй раз женщина пришла к мужчине с другими соседями и двумя собаками. Животные не смогли подружиться и покусали друг друга. После этого петербурженка вместе со своими сопровождающими ушла.

В третий раз женщина пришла к соседу, чтобы окончательно разобраться в ситуации. Для убедительности она взяла с собой пневматический пистолет и в какой-то момент воспользовалась им, выстрелив в мужчину. Житель Петербурга не растерялся и распылил в лицо обидчицы перцовый баллончик.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.