Прокуратура утвердила обвинение по делу об отравлении 120 рабочих в Москве

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя генерального директора компании, причастного к массовому отравлению 120 рабочих на строительной площадке на улице Обручева 14 февраля, сообщает «Царьград» .

Прокуратура Северного административного округа Москвы утвердила обвинение по делу о массовом отравлении рабочих на стройке. По данным ведомства, 14 февраля на строительной площадке на улице Обручева вспыхнула острая кишечная инфекция, которой заразились 120 человек. У 79 из них был диагностирован сальмонеллез, остальные получили инфекционные заболевания различной степени тяжести.

Следствие установило, что причиной инцидента стала некачественная продукция, поставленная коммерческой организацией. На скамье подсудимых оказался 50-летний заместитель генерального директора компании, который фактически руководил деятельностью предприятия. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В прокуратуре пояснили, что обвиняемый вместе с двумя сотрудниками, исполнявшими обязанности шеф-поваров, организовал производство, хранение, перевозку и реализацию продукции быстрого питания с использованием сырья, не соответствующего санитарно-эпидемиологическим нормам.

Дело в отношении двух других фигурантов выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.