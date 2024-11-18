Прокуратура спорит с СК из-за хостела для мигрантов в здании Минобороны в Москве

Прокуратура отменила возбуждение дела по хостелу в здании Минобороны в Москве

Прокуратура отменила решение Следственного комитета, пытавшегося возбудить уголовное дело из-за хостела для мигрантов в помещении, которое принадлежит Минобороны России. По словам следователей, они неоднократно пытались возбудить дело, но прокуратура не дает ему хода, сообщает «Осторожно, Москва» .

Еще в августе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов написал обращение на имя председателя Следкома Александра Бастрыкина. Парламентарий просил главу ведомства проверить хостел для иностранцев у станции московского метро «Кунцевская» на Рублевском шоссе — мини-отель находится в здании, которое принадлежит Минобороны.

Местные жители также ранее жаловались на данную гостиницу для мигрантов.

В конце октября депутат Нилов получил ответ на запрос, посланный на имя Бастрыкина. В письме говорилось, что следователи несколько раз пытались возбудить дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) из-за хостела на Рублевском шоссе, однако прокуратура отменяла решения СК.

Следственный комитет пытается обжаловать действия надзорного ведомства.