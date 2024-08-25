Прокуратура проводит расследование перестрелки на Ленинском проспекте Москвы
Прокуратура: проводится проверка по факту перестрелки на Ленинском проспекте
Фото - © Официальный канал прокуратуры г. Москвы
Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств перестрелки на Ленинском проспекте Москвы. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной власти.
Между двумя водителями произошла ссора на Ленинском проспекте. Во время нее 22-летний мужчина выстрелил в 48-летнего москвича из травматического пистолета.
Потерпевший получил травму, его увезли в больницу. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту стрельбы.
Ранее сообщалось, что мужчины, устроившие перестрелку, не поделили въезд во двор. Один из участников конфликта повел себя по отношению к другому неуважительно. 48-летний водитель, предположительно, был ранен в живот.