Прокуратура проводит расследование перестрелки на Ленинском проспекте Москвы

Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств перестрелки на Ленинском проспекте Москвы. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной власти.

Между двумя водителями произошла ссора на Ленинском проспекте. Во время нее 22-летний мужчина выстрелил в 48-летнего москвича из травматического пистолета.

Потерпевший получил травму, его увезли в больницу. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту стрельбы.

Ранее сообщалось, что мужчины, устроившие перестрелку, не поделили въезд во двор. Один из участников конфликта повел себя по отношению к другому неуважительно. 48-летний водитель, предположительно, был ранен в живот.