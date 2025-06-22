Прокуратура проконтролирует выяснения обстоятельств смертельного пожара в Москве

сегодня в 13:59

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль работу по выяснению всех обстоятельств пожара в квартире на первом этаже жилого дома на улице Учинской в столице, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Днем в воскресенье взрыв произошел во время ремонта в одной из квартир в девятиэтажке на севере Москвы. Потом начался пожар.

Предварительно, в результате данного ЧП есть погибший и 2 пострадавших.

На месте происшествия работу силовиков и экстренных служб координирует заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Дмитрий Черноморец.