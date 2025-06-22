Прокуратура проконтролирует выяснения обстоятельств смертельного пожара в Москве
Фото - © Официальный канал прокуратуры г. Москвы
Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль работу по выяснению всех обстоятельств пожара в квартире на первом этаже жилого дома на улице Учинской в столице, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Днем в воскресенье взрыв произошел во время ремонта в одной из квартир в девятиэтажке на севере Москвы. Потом начался пожар.
Предварительно, в результате данного ЧП есть погибший и 2 пострадавших.
На месте происшествия работу силовиков и экстренных служб координирует заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Дмитрий Черноморец.