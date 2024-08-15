Прокуратура проконтролирует проверку по факту падения рабочих с высоты в Москве

Прокуратура держит на контроле проверку по факту падения с высоты двух рабочих на строительном объекте в Новой Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг на одной из строек на Остафьевском шоссе двое рабочих субподрядной организации упали с высоты при проведении высотных работ. От полученных травм один из мужчин скончался на месте происшествия, второго пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств случившегося, а также ход и результаты проверки по факту происшествия.

Личности погибшего и пострадавшего рабочих не назывались.