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Прокуратура Подмосковья следит за соблюдением прав пострадавших от дронов ВСУ

Прокуратура Московской области следит за тем, чтобы не нарушались права жителей региона, которые пострадали от удара украинских дронов. В результате атак были повреждены многоквартирные жилые дома, сообщает пресс-служба ведомства.

Украинские войска ночью атаковали беспилотниками несколько городов Московской области. Есть раненые, погибшие. Квартиры в многоквартирных домах были повреждены.

Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Орган государственной власти сотрудничает с другими ведомствами. Жителям региона оказывают медицинскую и иную помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.