Прокуратура Подмосковья следит за соблюдением прав пострадавших от дронов ВСУ
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Прокуратура Московской области следит за тем, чтобы не нарушались права жителей региона, которые пострадали от удара украинских дронов. В результате атак были повреждены многоквартирные жилые дома, сообщает пресс-служба ведомства.
Украинские войска ночью атаковали беспилотниками несколько городов Московской области. Есть раненые, погибшие. Квартиры в многоквартирных домах были повреждены.
Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
Орган государственной власти сотрудничает с другими ведомствами. Жителям региона оказывают медицинскую и иную помощь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.
«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.