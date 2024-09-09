сегодня в 16:57

Прокуратура опубликовала видео с места крушения самолета-амфибии в Подмосковье

Самолет-амфибия «Алекс-251», разбившийся неподалеку от аэродрома Ватулино в Подмосковье, получил серьезные повреждения при падении. Видео публикует в Telegram-канале пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На записи видно, как передняя часть самолета смята почти вдребезги. Переднее шасси сломано.

При этом остальная часть корпуса особых повреждений не получила. Однако два человека, которые находились в самолете, все же погибли.

Ранее сообщалось, что разбившимся самолетом «Алекс-251» управлял сделавший «бочку» на SSJ-100 пилот Александр И. Он — летчик-испытатель, который ранее тестировал военные воздушные суда МиГ и Су.