Прокуратура Москвы: вызволенным из запертой квартиры детям ничего не угрожает

сегодня в 14:28

В Москве началась проверка по факту оставления девочек 2 и 4 лет одних в запертой квартире многоэтажки на Святоозерской улице, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Специалисты провели обследование жилищно-бытовых условий. Выяснилось, что малышки были в квартире без взрослых, а порядок в помещении не поддерживается.

Девочек передадут в специализированные учреждения, угрозы для их жизни и здоровья нет.

Прокурорская проверка выявит все обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований закона о несовершеннолетних.

Ведомство взяло на контроль соблюдение прав и законных интересов детей, а также их дальнейшее жизнеустройство.

Ранее очевидцы сообщили, что двое голодных малышей просили еду из открытого окна. Оказалось, что дома они находятся одни. Спасатели вызволили девочек.