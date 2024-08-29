Прокуратура Москвы возбудила дело о смертельном ДТП на 1-й Владимирской улице

Прокуратура Восточного административного округа Москвы заинтересовалась смертельной аварией на 1-й Владимирской улице, где погибла женщина и пострадала 8-летняя девочка, ход возбуждения уголовного дела по факту случившегося находится на контроле ведомства, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы .

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля марки Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1954 года рождения и 8-летнюю девочку. В итоге женщина погибла от полученных травм, а ребенок госпитализирован.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств случившегося. Ведомство также следит, чтобы в случае законных оснований по факту ДТП возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что авария на 1-й Владимирской улице произошла вечером 29 августа. На место происшествия, где погибла женщина и пострадал ребенок, сразу же выехали оперативные службы.