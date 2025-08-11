сегодня в 19:02

Прокуратура Москвы раскрыла, как двухлетний ребенок чуть не выпал из окна

Пресс-служба прокуратуры Москвы раскрыла, почему в столичном районе Кожухово ребенок 2023 года рождения чуть не выпал из окна с 12-го этажа. Девочка находилась в квартире вместе с бабушкой.

Родственница отвлеклась на короткий срок. За это время ребенок пролез в открытое окно квартиры на 12 этаже дома. Малышка чудом не свалилась.

Бабушка своевременно заметила действия ребенка. Затем ей удалось спасти малышку.

Ранее мальчик 2022 года рождения выпал из окна пятого этажа жилого дома на юго-западе Москвы. Он погиб.