Прокуратура Москвы: произошло лобовое столкновение между двумя таксистами
На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись двое таксистов
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись двое таксистов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Один из водителей выехал на «встречку». В этот момент другой таксист, двигавшийся в своей полосе, не смог вовремя остановиться. У обеих машин сильно повреждена передняя часть кузова.
В ДТП пострадали люди. Травмы получили, как минимум, двое малолетних детей.
Ранее грузовик и «Газель» загорелись после ДТП на трассе в Подмосковье. Открытое горение уже ликвидировали.