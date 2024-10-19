Прокуратура Москвы: произошло лобовое столкновение между двумя таксистами

сегодня в 17:50

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись двое таксистов

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись двое таксистов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Один из водителей выехал на «встречку». В этот момент другой таксист, двигавшийся в своей полосе, не смог вовремя остановиться. У обеих машин сильно повреждена передняя часть кузова.

В ДТП пострадали люди. Травмы получили, как минимум, двое малолетних детей.

Ранее грузовик и «Газель» загорелись после ДТП на трассе в Подмосковье. Открытое горение уже ликвидировали.