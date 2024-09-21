Прокуратура контролирует расследование жестокого обращения с собаками в Мытищах

В отношении мужчины, который привязал двух собак к машине и протащил по асфальту в Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

Было установлено, что инцидент произошел 20 сентября на улице Лесопарковая г. о. Мытищи. Живодер на высокой скорости протащил по асфальту двух собак, которых предварительно привязал к своему автомобилю.

По данному факту была проведена доследственная проверка. По ее результатам было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Сейчас правоохранители ищут подозреваемого. Они устанавливают его местонахождение, затем мужчину задержат. Ход расследования находится на контроле Мытищинской городской прокуратуры.