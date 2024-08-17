Прокуратура заинтересовалась делом о покушении на убийство жительницы Подольска

Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по обвинению мужчины в покушении на убийство управляющей магазина (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.



По предварительной информации, днем 14 августа 25-летний мужчина, находясь в подсобном помещении продовольственного магазина на улице Плещеевская, в ходе словесного конфликта нанес множественные удары ножом сотруднице магазина.



Довести до конца свой преступный умысел на убийство женщины не смог, так как ему помешали очевидцы.



Потерпевшая госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.



С учетом позиции представителя Подольской городской прокуратуры суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября 2024 года.



Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме.



