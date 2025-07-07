Прокуратура контролирует расследование убийства жены мужем в Подмосковье

Серпуховская городская прокуратура контролирует расследование гибели семейной пары в подмосковном Пущине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Вечером 6 июля в квартире в Пущине нашли труп 39-летней женщины. Она была пристегнута наручниками к стеллажу из металла.

В соседней комнате обнаружили труп мужа с порезом на шее.

По одной из версий произошедшего, убийство произошло из-за ревности. В результате нее муж нанес женщине повреждения, после чего совершил самоубийство.

Серпуховская городская прокуратура проследит за тем, куда отправят несовершеннолетнего сына семейной пары. В момент гибели родителей, он был у бабушки.

Ранее сообщалось, что мужчина раздробил жене кости черепа, из-за чего она и погибла. Рядом с трупом девушки обнаружили предметы, которые применялись во время убийства. Среди них табуретка, канцелярский нож, отвертки и лопата.

По предварительной информации, женщина хотела подать на развод. Мужчина не был готов к этому, и начал пытать супругу.

Незадолго до гибели женщина поделилась с приятельницей, что муж постоянно думал, мол она изменяет. На фоне этого устраивал скандалы. Однако объективных причин для таких обвинений не было.

У семьи остался 16-летний ребенок.