Прокуратура контролирует расследование дела о драке из-за девушки в Афипском

Сотрудники прокуратуры взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту драки в поселке Афипский Краснодарского края, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Дело из-за драки возбудили по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Участникам может грозить до 7 лет тюрьмы.

Вечером 7 сентября около Афипского дома культуры до 40 человек по предварительному сговору пришли на драку. После этого обращений к медикам не было. С зачинщиками работает полиция.

Причиной такой массовой драки в поселке стала девушка.