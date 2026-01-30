Прокуратура контролирует проверку о гибели 75-летней москвички из-за глыбы льда

30 января в Москве во время очистки крыши от льда погибла 75-летняя женщина. На нее с высоты рухнула наледь, по факту случившегося началась проверка, которую контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно известно, что происшествие случилось на улице Хавской. Работу правоохранительных органов на месте координирует Симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По словам очевидцев, прохожие пытались остановить женщину и кричали ей, что идти вдоль дома опасно, так как коммунальщики чистили крышу от наледи, но она не услышала. Сотрудники скорой помощи долго не могли подойти к пострадавшей, так как существовал риск повторного обрушения льда с крыши, сообщает Telegram-канал 112. В итоге помочь женщине не смогли, она погибла на месте.

