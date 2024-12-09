Прокуратура Кемерово назвала причину пожара на шахте «Алардинская»

сегодня в 05:04

Сейсмособытие стало причиной пожара на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ночное время на шахте „Алардинская“ зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что начали проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

При пожаре на шахте пострадали двое горняков, они отпущены врачами на амбулаторное лечение.

Из-за происшествия на угледобывающем предприятии на поверхность сотрудники МЧС вывели 120 человек.