Пострадавших при пожаре шахты горняков отпустили домой

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МЧС: жизни эвакуированных из-за пожара горняков ничего не угрожает

Жизни двух горняков, которые пострадали при пожаре на шахте «Алардинская» в Кузбассе, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Их состоянию ничего не угрожает», — сообщили агентству, уточнив, что горняков уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что на на угольном предприятии произошел пожар, два горняка пострадали.

Спасатели вывели на поверхность 120 человек.