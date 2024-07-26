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Прокуратура держит на контроле уголовное дело о нападении на женщину в Королеве

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту нападения на женщину в подъезде жилого дома в городском округе Королев, сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью 23 июля неизвестный напал на женщину в подъезде многоэтажки на Пионерской улице. Злоумышленник распылил перцовый баллончик в лицо жертве и ударил ее бутылкой по голове, а затем скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы установили личность нападавшего и задержали мужчину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 7 лет.