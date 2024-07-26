В Королеве неизвестный напал на женщину и ударил ее по голове бутылкой

Мужчина вошел в подъезд дома на улице Пионерской вслед за женщиной, а затем напал на нее. Жертва держала в руках пакеты, поэтому не успела толком прикрыть лицо, когда преступник распылил в ее сторону перцовый баллончик.

Затем он достал бутылку и нанес пострадавшей несколько ударов по голове. После этого мужчина скрылся. Почему он решил напасть на беззащитную женщину, неизвестно. Преступник не произнес ни слова во время нападения.

Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Правоохранительные органы ищут нападавшего.

Ранее на Загорьевской улице в столице 27-летний айтишник изнасиловал 15-летнюю девочку. По некоторым данным, мужчина работает в «Лаборатории Касперского», но в компании опровергли эту информацию.