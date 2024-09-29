Произошел один из самых масштабных сливов данных сотрудников СБУ в Сеть

Хакеры из созданной в России группировки EvilWeb получили доступ к базе данных службы безопасности Украины (СБУ). Личные данные сотрудников появились в Сети, сообщает Mash .

В интернет утекли фамилия, имя, отчество, e-mail и даже странички в соцсетях работников СБУ. Были слиты личные данные как кадровых сотрудников службы безопасности Украины, так и курсантов, которые учились на протяжении нескольких последних лет.

Разбирающиеся в программировании могут изучить строчки кода. По ним быстро пробиваются IP-адреса и приватные ключи сотрудников спецслужб противника.

Ранее хакеры группировки RaHDIT выложили в Сеть данные и фото почти 7,7 тыс. бойцов националистического батальона «Азов»*. Оказалось, что у многих солдат есть татуировки со свастикой, уголовный срок и проблемы с психикой.

*Террористическая организация, запрещенная в России.