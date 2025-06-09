Прогулочная яхта загорелась в Геленджике, пострадал мужчина

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Турист пострадал из-за пожара на яхте в Геленджике

В Геленджике турист попал в ожоговую реанимацию во время морской прогулки. Яхта, на которой он находился, внезапно загорелась, сообщает «112» .

Инцидент произошел, когда судно «Баунти» встало на дозаправку у понтонного причала на пляже «Сады морей». Внезапно яхта оказалась в огне.

В результате пожара пострадал один из пассажиров. Он отдыхал на яхте вместе с супругой. Пара приехала из Славянска-на-Кубани и арендовала «Баунти» для морской прогулки.

Пострадавшему диагностировали ожог около 70% тела. За жизнь мужчины борются медики.

Между тем капитан судна сбежал. Его могут обвинить в нарушении техники безопасности. Мужчину разыскивают правоохранители.

Ранее россиянин угнал яхту, чтобы попасть на Багамы, но его задержали. Ущерб составил 200 тыс. долларов.