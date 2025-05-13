Россиянин угнал яхту, чтобы попасть на Багамы, но его задержали

29-летний россиянин Николай В. угнал яхту за 2,5 млн долларов и хотел доплыть до Багам, но его задержала полиция, сообщает Baza .

По информации американских СМИ, мужчина угнал роскошную яхту, которая стояла недалеко от города Хоуб-Саунд во Флориде. Уходящую в море яхту увидел знакомый владельца. Он позвонил хозяину судна и сообщил об угоне.

Затем подключились полицейские. Они догнали яхту, загнали ее в мангровые леса, а злоумышленника задержали. Ущерб составил 200 тыс. долларов.

До инцидента с дорогостоящей яхтой россиянин пытался угнать судно береговой охраны, но на нем он сел на мель, после чего покинул борт. Мужчину даже задержали недалеко от места ЧП, когда он шел по шоссе, но никаких улик против него не нашли и отпустили.

Мужчина приехал в США в 2022 году вместе с семьей. Россиянин получил официальный статус беженца. По данным полиции, на прошлой неделе его жена и ребенок вернулись в РФ.