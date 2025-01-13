В ночь на 12 января ей понадобилась скорая помощь из-за кровавого кашля. В настоящее время журналистка не на связи, а RT пытается получить информацию от ее близких о состоянии здоровья.

Возможной причиной недомогания называется легочная инфекция, но также не исключаются другие варианты, в том числе те, что могут быть вызваны конфликтом интересов с американскими властями. Канал планирует предоставить обновления, как только станет известно о состоянии продюсера.

Кроме того, в последние месяцы на аккаунты сотрудников агентства в соцсетях обрушилась агрессия со стороны проукраинских троллей, которые не стеснялись в угрозах.

«Обвиняют нас, конечно, в том, что мы активно скупаем индонезийских блогеров, чтобы вмешаться в индонезийскую политику», — добавили в RT.