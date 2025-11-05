Проблемы с психикой: экс-полицейский убил «Миссис Бурятия» и покончил с собой

«Миссис Бурятия 2024» Сэсэг Буинова и ее знакомый Станислав пропали в ночь на 12 апреля 2024 года. Девушка подрабатывала в такси на автомобиле Mitsubishi Outlander. Машину нашли без номеров в одном из дворов, на ней были следы крови Станислава. Пропавших искали около года.

Тела Сэсэг и Станислава обнаружили лишь 17 марта текущего года в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ. Трупы лежали в гаражной яме на глубине около 2 метров и были присыпаны землей, мусором и стеклом. Согласно версии следствия, их убил попутчик, который сел в машину к Сэсэг.

Позднее следователи установили, что убийцей оказался бывший полицейский, который уехал в США после начала мобилизации. Он не смог получить статус беженца и вернулся в Улан-Удэ. Из-за финансовых трудностей и стресса у экс-силовика появились психические проблемы.

Мужчина сел в машину к Буиновой, угрожая ей пистолетом, и заставил отвезти его в безлюдное место. Там он вывел Сэсэг и Станислава из автомобиля и застрелил. Спустя несколько дней после убийства перевез тела убитых и скинул в яму. Позже он убил и приятеля, у которого одолжил машину.

После убийств подозреваемый поджег гараж своего знакомого и попытался расправиться еще с двумя людьми. Затем он намеревался свести счеты с жизнью — его обнаружили с огнестрельным ранением, от которого экс-полицейский скончался в медучреждении. Дело передано в суд.

