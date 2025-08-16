Пробка почти в два километра образовалась в Москве из-за аварии

16 августа в Москве на Проектируемом проезде № 7500 произошла авария, которая спровоцировала дорожный затор на проезжей части длиной в 1,7 километра, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

Какие именно машины столкнулись на Проектируемом проезде № 7500, а также по какой причине, устанавливают компетентные органы. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Дептранс Москвы просит автомобилистов быть внимательными на дороге и не допускать ошибок. Любая из них может привести к непоправимым последствиям.

На момент публикации заметки информации о пострадавших в этой аварии не поступало. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, чтобы не терять время в пути и не увеличивать масштабы затора, который растянулся на 1,7 километра.