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Пробка длиной почти в 20 км образовалась из-за столкновения фур под Бронницами

В городском округе Бронницы произошло ДТП с участием двух фур. В результате образовалась огромная пробка длиной почти в 20 км, сообщает « Осторожно, Москва ».

Во вторник две фуры столкнулись на Московском малом кольце рядом с Бронницами. Из-за аварии движение на участке частично перекрыто.

В результате столкновения большегрузов образовалась 17-километровая пробка в две стороны.

Причины ДТП и количество пострадавших на данный момент неизвестны.

Ранее жуткое ДТП с 12 авто произошло в городском округе Серпухов. В результате погибли три человека.