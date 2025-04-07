Пробила дно: в Петербурге школьница искала вейп и провалилась сквозь потолок в ТЦ

В Санкт-Петербурге школьница уронила электронную сигарету, а пока искала ее, то провалилась сквозь потолок торгового центра, сообщает «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в ТЦ «Фиолент» на Ленинском проспекте. Как рассказали очевидцы, 14-летняя девочка уронила электронную сигарету на эскалаторе. Она решила достать ее, для чего полезла под технический потолок. Однако конструкция не выдержала, в результате школьница провалилась сквозь нее.

Девочка приземлилась в «Бургер Кинг». Школьницу доставили в больницу, ее диагностировали растяжение связок. Позже ребенка отпустили домой.

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