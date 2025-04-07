Неадекватный курьер ворвался с коробкой в школу в Екатеринбурге и сорвал уроки

Мужчина ворвался в екатеринбургскую школу и заявил, что у него в коробке бомба. Детей экстренно эвакуировали, в образовательное учреждение вызвали Росгвардию, сообщает E1.RU .

Мать одного из учеников рассказала, что ворвавшийся в школу оказался курьером. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В коробке он вез бланки.

Сотрудница учебного заведения рассказала, что коробку курьер швырнул охраннику. При этом он отказался показывать документы. Учителя и охрана среагировали на ситуацию вовремя, детей быстро эвакуировали, а росгвардейцы скрутили неадекватного мужчину.

Ранее в Иркутске неадекватный мужчина, работающий сторожем, зашел за 8-летней девочкой в подъезд, а затем набросился на нее и начал душить пакетом. Школьница оказала сопротивление: она стала вырываться, а затем стучать в двери квартир.